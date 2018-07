Twee beachteams al zeker van volgende ronde op EK

Twee Nederlandse beachvolleybalteams hebben zich bij het EK in eigen land in het vrouwentoernooi vroegtijdig geplaatst voor de volgende ronde.

De koppels Jolien Sinnema/Laura Bloem en Joy Stubbe/Marleen van Iersel wonnen ook hun tweede poulewedstrijd. Sophie van Gestel en Marlies Wesselink behaalden hun eerste groepszege en hebben hun kwalificatiekansen nog in eigen hand. Hetzelfde geldt voor Sanne Keizer en Madelein Meppelink, die in de tweede poulewedstrijd een nederlaag incasseerden.



Sinnema en Bloem, als negentiende geplaatst, verrasten in Den Haag het Zwitserse tweetal Zoé Vergé-Dépré/Anouk Vergé-Dépré, de nummers drie van de plaatsingslijst: 21-14 21-17. Sinnema en Bloem spelen later op woensdag ook nog de derde en laatste groepswedstrijd.

Stubbe/Van Iersel, als achtste geplaatst, was in Apeldoorn in twee sets te sterk voor Mariia Botsjarova/Maria Voronina uit Rusland: 21-17 21-17.