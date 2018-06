Sintnicolaas mist NK omdat hij zich vergat in te schrijven

Chinese juryleden geschorst na te hoge scores Chinese kunst­schaat­sers

21 juni De internationale schaatsunie ISU heeft twee Chinese juryleden bij het kunstrijden geschorst vanwege het bevoordelen van Chinese kunstschaatsers bij de Olympische Winterspelen van dit jaar in Pyeongchang. Chen Weiguang mag twee jaar niet jureren en is bovendien uitgesloten van de volgende Winterspelen in Peking in 2022. Huang Feng is voor een jaar geschorst.