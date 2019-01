Sjinkie Knegt verlaat intensive care na kacheldrama

Dinsdag kreeg hij bezoek van zijn manager Dennis Klaster, die ten tijde van het ongeluk in het buitenland bivakkeerde. ,,Je komt als bezoek niet zomaar bij Sjinkie binnen’’, aldus Klaster. ,,Je moet nog steeds desinfecterende kleding aan. Ook in de nieuwe zaal waar hij nu ligt.’’



Volgens Klaster moet hij daar de komende twee weken bijkomen van zijn wonden. ,,Pas dan kunnen de artsen meer zeggen. Sjinkies lijf is nog steeds bezig om bij te komen van de brandwonden.’’



Knegt is niet terneergeslagen, aldus Klaster. ,,Mensen die hem kennen, weten dat hij niet zo snel uit het lood geslagen is. Hij is vastbesloten aan het begin van het nieuwe seizoen weer op de eerste training te verschijnen, zo heeft hij mij verzekerd. Verder laat hij weten ontzettend blij te zijn met alle aandacht. Hij heeft ontzettend veel kaartjes gekregen. Die leest hij allemaal en doen hem goed.’’