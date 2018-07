Skiër Hirscher zet mogelijk afscheid uit zijn hoofd

De tweevoudig olympisch- en zesvoudig wereldkampioen speculeerde eerder over een overstap van de technische disciplines naar de snelsheidsonderdelen en sloot een afscheid ook niet uit. Die laatste optie is van de baan voor Hirscher, zoon van een Oostenrijkse vader en een Nederlandse moeder. Het wereldbekerseizoen begint eind oktober in het Oostenrijkse Sölden. Hoogtepunt is het WK, in februari in Zweden.