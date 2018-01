Skiester Rebensburg keert terug met zege

De Duitse skiester won vandaag de reuzenslalom in Kronplatz. Rebensburg deed daarmee vertrouwen op voor de Olympische Spelen, waar de reuzenslalom over twintig dagen op het programma staat.

De tweede plaats in Zuid-Tirol was voor de Noorse Ragnhild Mowinckel, op slechts 0,03 seconden van Rebensburg. Federica Brignone uit Italië werd derde.

In de stand om de wereldbeker op de reuzenslalom nam Rebensburg de leiding over van de Amerikaanse Mikaela Shiffrin. Met nog drie wedstrijden te gaan is het verschil tussen de twee skiesters 37 punten. Shiffrin ging dinsdag kort voor het einde van de eerste run onderuit.