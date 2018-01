Skiester Vlhova profiteert van fout Shiffrin

Hirscher is Maier voorbij met 55ste zege

15:11 Marcel Hirscher heeft de laatste reuzenslalom voor de Winterspelen van Pyeongchang gewonnen. Het was de 55ste zege in de wereldbeker voor de Oostenrijker, die in Garmisch-Partenkirchen zijn landgenoot Manuel Feller in twee runs ruim anderhalve seconde achter zich hield. De Amerikaan Ted Ligety eindigde als derde.