Skiesters blijven binnen in St. Moritz

Golfster Van Dam loopt toernooizege in Dubai mis

9 december Golfster Anne van Dam is er niet in geslaagd de Dubai Ladies Classic op haar naam te schrijven. De 22-jarige Arnhemse ging als leidster de slotdag in en kwam tot een ronde van 71 slagen, 1 onder par. Met een totaal van 275 slagen (-13) kwam ze uit op de vierde plaats. De Dubai Ladies Classic is de laatste wedstrijd uit de Europese vrouwentour LET van dit jaar.