Skifederatie schorst nu ook Russische langlaufers

Het IOC acht bewezen dat de Russische sporters in Sotsji systematisch zijn gedrogeerd en dat de vuile urinestalen in het dopinglab zijn verwisseld voor schone buisjes. Het comité heeft de langlaufers gediskwalificeerd en levenslang uitgesloten van deelname aan de Olympische Spelen.



De FIS kreeg de uitgebreide argumentatie van IOC onder ogen in het geval van Aleksander Legkov, in Sotsji winnaar van het goud op de 50 kilometer. ,,De details over en de omvang van de samenzwering om te voorkomen dat Russische sporters positief zouden testen, zijn schokkend'', aldus de FIS.



Het IOC zette ook de schaatsers Olga Fatkoelina en Aleksander Roemjantsev buitenspel. Fatkoelina veroverde zilver op de 500 meter in Sotsji. Aangezien de internationale schaatsunie ISU nog wacht op de uitgebreide toelichting van het IOC, zijn de schaatsers niet geschorst voor internationale wedstrijden. Fatkoelina is dit weekeinde gewoon aanwezig bij de wereldbeker in Calgary.



De Nederlandse schaatscoryfee Ireen Wüst, in het bezit van vier keer olympisch goud, kon dat maar moeilijk begrijpen. ,,Het lijkt wel alsof het wordt gedoogd. In mijn ogen speel je vals en dan moet je je straf daarvoor uitzitten'', zei ze tegen de NOS.