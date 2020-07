Skispringsters op WK voor eerst van grote schans

Sifan Hassan: ‘Ik heb een jaar extra gekregen om nóg sterker te worden’

17:24 Zonder corona had ze als koningin van de atletiek nu moeten oogsten in olympisch Tokio. Maar op die Zomerspelen moet ook Sifan Hassan (27), die Sankt Moritz de komende tijd als nieuwe uitvalsbasis gaat gebruiken, nog een jaar wachten. ,,Misschien is het wel beter zo, uitstel kan ook in mijn voordeel werken. Zo probeer ik maar te denken.’’