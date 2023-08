Slappe start nekt hockeyers tegen wereldkampioen Duitsland: ‘We zijn in het mes gelopen’

met video Collin Veijer eindigt na histori­sche pole position net naast podium in Oostenrijk

Motorcoureur Collin Veijer is als vierde geëindigd in de Grand Prix van Oostenrijk. De talentvolle Nederlander, uitkomend in de Moto3, vierde op de Red Bull Ring zijn beste prestatie van zijn debuutjaar in de lichtste WK-klasse.