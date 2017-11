Slechte reeks Chicago Bulls houdt aan: zesde nederlaag op rij

Voor Chicago Bulls was het de zesde nederlaag op rij. Met drie zeges in negentien wedstrijden is de voormalige grootmacht voorlopig het slechtst presterende team in de NBA.



Devin Booker was met 33 punten (en negen rebounds en vier assists) het meest trefzeker voor Phoenix Suns. Bij Chicago Bulls kwamen de meeste punten op naam van Justin Holiday, namelijk 25.



Cleveland Cavaliers, de verliezend finalist van vorig seizoen, won met 108-97 van Miami Heat. Kevin Love kwam bij de Cavaliers tot 38 punten en negen rebounds.