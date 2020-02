Sliedrecht Sport en Lycurgus winnen volleybalbeker

Alleen in de tweede set was het duel in de Maaspoort echt spannend. VCN stond daarin met 9-5 voor en kreeg vier setpunten.



Bij de mannen werd het bekertoernooi gewonnen door het Groningse Lycurgus, dat Dynamo uit Apeldoorn met 3-1 versloeg. Het werd in Den Bosch 22-25 25-18 28-26 30-28. In de vierde set gaf Dynamo een voorsprong van 19-15 uit handen. Op 29-28 sloeg de Amerikaan Mitch Perinar het winnende punt binnen.Voor Lycurgus is het pas de tweede bekerwinst.