Sloetjes waarschuwt voor Chinese teamgenote: Ze lijkt een robot

Zhu hield met China Oranje uit de olympische finale in Rio. Ze maakte in vier spannende sets liefst 33 punten. Sloetjes kan zich na twee jaar samen te hebben gespeeld bij VakifBank nog steeds verbazen over haar Chinese teamgenote. ,,Het is bijzonder. Ze kan een knop omzetten en dan ineens nog een meter hoger springen en nog 100 kilometer per uur harder slaan. Het kan ook gebeuren dat je haar in een spannende wedstrijd in het eerste deel van de set helemaal niet ziet en daarna opeens elke bal die ze raakt een punt is.'' Lachend: ,,Het is bizar. Soms lijkt ze wel een robot. Ik heb wel eens gedacht: misschien is het wel een machine, in China gebouwd.''