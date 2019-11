Sloveen Doncic helpt Mavericks langs Rockets

Hassan grijpt naast titel wereldatle­te van het jaar

23 november Sifan Hassan heeft naast de prijs voor de beste atlete van het jaar ter wereld gegrepen. De eretitel ging naar de Amerikaanse Dalilah Muhammad, die bij de WK in Doha in een wereldrecord van 52,16 seconden naar het goud op de 400 meter horden liep. Hassan veroverde in Doha twee wereldtitels, op de 1500 en 10.000 meter.