Smulders verovert opnieuw wereldbeker BMX

De 23-jarige Nederlandse, bij de Olympische Spelen van 2012 in Londen winnares van het brons, hield de Colombiaanse Mariana Pajon achter zich in de eindstand.

Pajon won wel de laatste race, maar kon Smulders de cup niet meer afhandig maken. Judy Baauw werd vijfde in de finalerace en die klassering behaalde ze ook in de eindstand van de wereldbeker.

Bij de mannen wist Twan van Gendt de finale te halen in de slotrace. Hij eindigde als zesde, hetgeen hem de vijfde plaats opleverde in de eindstand van de wereldbeker. Eén positie achter Dave van der Bug, die in de kwartfinales werd uitgeschakeld. De Fransman Sylvain André won de wereldbeker bij de mannen. Hij had genoeg aan de derde plaats in de laatste race.