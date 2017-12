Sneeuw verhindert afdaling in Val d'Isère

Toussaint naar finale 200 meter rugslag

11:26 Kira Toussaint heeft zich bij de Europese titelstrijd kortebaan in Kopenhagen als zesde geplaatst voor de finale op de 200 meter rugslag. Ze won vanochtend haar serie in 2.05,63. De Oekraïense Daria Zevina was de snelste, 2.02,86.