Snelste man op twee wielen is Harrie uit Luyksgestel

Door Thijs Zonneveld



Hij had kunnen wachten. Stiekempjes achterin kunnen blijven hangen, zuinigjes aan de binnenkant van de baan. Hij had zijn versnelling kunnen bewaren voor het allerlaatste stukje, als een aas in zijn mouw. Hij had de bordjes van de anderen kunnen leegeten. Dat schijnt slim te zijn. Maar Harrie vindt het wel best.