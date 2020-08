Snookerlegende O’Sullivan heeft eindelijk zesde wereldtitel binnen

Na een bloedstollende halve finale tegen drievoudig wereldkampioen Mark Selby (17-16), restte O’Sullivan enkel nog een simpele finale tegen de 28-jarige Wilson - die zelf door een zo niet nóg spannender laatste frame de eindstrijd bereikte. Hij had waarschijnlijk ook niet anders gedacht. Eerder in het toernooi fileerde de eigenzinnige Engelsman namelijk de nieuwe generatie snookerspelers. In een interview vertelde hij zelfs dat hij nog in de mondiale top-50 zou staan wanneer hij een arm en een been zou verliezen. ,,Ze zijn eigenlijk halve amateurs. Nee... ze zijn niet eens amateurs.” In de eerste sessie ging het ‘The Rocket’ op zaterdag inderdaad voor de wind. Hij leidde met 6-2, maar kreeg in de avond meer tegenstand. Wilson, die met drie kwartfinales en een halve finale reeds een uitstekend ‘record’ had in Sheffield en twee rondes eerder regerend wereldkampioen Judd Trump uit het toernooi knikkerde, won vier frames op rij en verkleinde het gat met de af en toe hopeloos ogende O’Sullivan naar twee. Uiteindelijk bedroeg het verschil drie bij het ingaan van de slotdag: 10-7.

Zo zorgde hij ervoor dat de spelers, scheidsrechter en de fans - die voor de finale tóch weer welkom waren - in de avond voor nog maar één frame terug moesten komen. O’Sullivan miste de zwarte bal in het eerste frame van de avondsessie en gaf Wilson daarmee een kleine kans. Maar in zijn tweede poging in hetzelfde frame verzekerde hij zich in zijn kenmerkende rappe tempo met een break van 96 van zijn zesde wereldtitel.



‘The Rocket’ evenaarde de grootste overwinning in de WK-finale sinds 2008. Toen was hij Ali Carter de baas met eveneens 18-8. O’Sullivan won zijn eerste wereldtitel in 2001 en werd daarna wereldkampioen in 2004, 2008, 2012 en 2013. In 2014 verloor hij de finale van Mark Selby. Dat was zijn laatste finaleplaats op het WK.