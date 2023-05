Snookerlegende Ronnie O’Sullivan openhartig: ‘Verloor mezelf zeven jaar lang aan alcohol en drugs’

Ronnie O’Sullivan (47) had zeven jaar lang verdovende middelen nodig om de dag door te komen. De zevenvoudig wereldkampioen snooker kampte jarenlang met depressies en verslavingen. Alcohol en drugs boden hem een uitweg. Door therapieën in een afkickkliniek, kwam O’Sullivan er weer bovenop.

Twee weken na zijn uitschakeling in de kwartfinale op het WK snooker tegen de Belg Luca Brecel, geeft snookerlegende Ronnie O’Sullivan zich bloot in een interview met BBC. De nummer één van de wereld kende een moeilijke jeugd en vond tijdens depressies een uitweg via drank en drugs.

Positief op cannabis

In 1998 verloor O’Sullivan - toen pas 23 - zelfs een Masters-titel nadat hij positief testte op cannabis. Twee jaar later ging hij naar een afkickkliniek om zijn verslavingen te behandelen. ,,Ik verloor zes, zeven jaar door te drinken en cannabis te gebruiken. Ik concentreerde me niet op snooker. Zo’n tien jaar lang heb ik niet veel gedaan. Ik oefende niet veel en had niet de juiste mindset om te winnen.”

O’Sullivan kende moeilijke tienerjaren. Zijn ouders werden geregeld naar de gevangenis gestuurd. ‘The Rocket’ had alcohol en cannabis nodig om de dag door te komen. ,,Ik verloor mijn persoonlijkheid en zelfvertrouwen en moest middelen gebruiken om het gevoel te hebben dat ik kon socializen”, zegt O’Sullivan, wiens nieuwste boek Unbreakable sinds donderdag in de winkelrekken ligt.

Volledig scherm Ronnie O'Sullivan verloor twee weken geleden van Luca Brecel tijdens de kwartfinale van het WK snooker. © Photo News

Angst om betrapt te worden

Ronnie O’Sullivan is al prof sinds zijn zestiende. In 2013 vertelde hij nog angst te hebben om betrapt te worden op drugs. Maar mede door het snooker is de Brit er helemaal bovenop gekomen. Hij ziet snooker nu als de ideale gelegenheid om te vluchten van de werkelijkheid. ,,Ik heb altijd van mijn sport gehouden en dat is het belangrijkste voor mij. Dat neemt de verleiding weg om op het verkeerde pad te belanden.”

O’Sullivan wordt gezien als de beste snookerspeler ooit, met onder meer zeven wereldtitels. Samen met Mark Williams en John Higgins is hij de enige speler die in drie verschillende decennia wereldkampioen werd. O’Sullivan won ook zeven keer het UK Championship en de Masters. In de drie meest prestigieuze toernooien van het snooker, zit ‘The Rocket’ al op 21 zeges. Dat zijn er drie meer dan Stephen Hendry (18) en zes meer dan Steve Davis (15). O’Sullivan is ook de enige speler in de geschiedenis van het snooker die de kaap van de 1.000 century breaks kon ronden.