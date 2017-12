Snowboardster Dekker nog niet zeker van Spelen in Pyeongchang

Het is Michelle Dekker bij wereldbekerwedstrijden in Carezza niet gelukt de finale te halen. De Nederlandse snowboardster eindigde vandaag op de parallelreuzenslalom als 21ste in de kwalificaties. Dat was niet voldoende om nog eens in actie te mogen komen.