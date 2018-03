Snowboardster Dekker sluit wereldbeker af als achtste

Nog geen podiumplaatsen voor Verhofstad en Schmidt in Bakoe

14:41 De turners Bram Verhofstad en Casimir Schmidt zijn er niet in geslaagd medailles te veroveren bij de eerste wereldbekerwedstrijd van dit jaar in Bakoe. Verhofstad, de nummer vier van het WK afgelopen najaar op vloer, kwam in de finale op zijn favoriete onderdeel tot een score van 13,700. Hij werd daarmee zesde. De winst was voor de Japanner Kazuma Kaya: 14,233.