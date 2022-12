Snowboardster Michelle Dekker heeft haar eerste wereldbeker-zege te pakken

Oegandees Kibet wint Zevenheuve­len­loop, Chepkoech snelste vrouw

De Oegandese atleet Rogers Kibet heeft de 37e editie van de Zevenheuvelenloop op zijn naam geschreven. Hij legde de wedstrijd over 15 kilometer in en om Nijmegen af in een tijd van 42.08 minuten en eindigde ruim voor zijn concurrenten. Bij de vrouwen finishte de Keniaanse atlete Beatrice Chepkoech als eerste. Ze liep een tijd van 47.18.

