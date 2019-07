Softbalsters winnen ook tweede duel op OKT

Oranje was het OKT een dag eerder begonnen met een royale zege op Zuid-Afrika. Die ongelijke strijd was al na vier innings voorbij (11-1).



Met twee zeges zijn de softbalsters al zeker van een plek in de zogeheten superronde, waar de nummers 1 en 2 van de groep samen met de beste twee landen uit de andere poule gaan strijden om een ticket naar Tokio 2020. Oranje speelt donderdag eerst nog tegen Groot-Brittannië, dat ook won van Spanje (9-2) en Zuid-Afrika (15-0 na slechts drie innings). Winst op de Britten is heel belangrijk, want het resultaat van die wedstrijd wordt meegenomen in de superronde. De ploeg met de meeste zeges krijgt een ticket voor de Spelen.