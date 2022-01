Soufiane Touzani en zijn liefde voor zaalvoetbal: ‘Hoe leuk mijn werk ook is, dat gemis zal niet verdwijnen’

VIDEO IJshockey­fan redt leven van coach tegenpar­tij met waarschu­wing achter plexiglas

Vancouver Canucks-manager Brian Hamilton schrok toen hij naar de fan van de tegenpartij achter het dikke plexiglas keek. De NHL-ijshockeywedstrijd tegen Seattle Kraken was in volle gang, maar Nadia Popovici hield haar mobieltje tegen het raam aangedrukt. ‘De moedervlek in je nek is mogelijk kwaadaardig. Ga alsjeblieft naar een dokter’, las Hamilton in grote letters.

4 januari