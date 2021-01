Spaanse Dakar-coureur laat navigator achter in woestijn

Ramilo Suárez, die zijn debuut maakte in de SSV-klasse, en de meer ervaren Blanco Garcia kregen het dinsdag al met elkaar aan de stok omdat ze de eindstreep niet haalden. Vandaag kwam het tot een uitbarsting. ,,Na een ruzie zei ik hem dat hij de auto stil moest zetten, want mijn leven was in gevaar’’, vertelde Blanco Garcia aan de Spaanse sportkrant AS. ,,Ik stapte uit, maar toen vertelde hij me dat ik daar moest blijven staan en opeens reed hij weg. Zonder mij. Hij liet me alleen achter in de woestijn! Hij is het niet eens waard om coureur genoemd te worden, want dat is hij niet.”