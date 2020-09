Spanning om te snijden in MotoGP: weer nieuwe winnaar

Markante golfer John Daly heeft kanker: ‘Stond op het punt een cola light te drinken’

11 september De Amerikaanse golfer John Daly heeft blaaskanker. De 54-jarige Daly, tweevoudig majorwinnaar, is al geopereerd. ,,Het is nog steeds ook voor mij een schok, maar ik doe wat ik in me heb om dit te verslaan”, schreef de Amerikaan op Twitter.