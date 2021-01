Spectaculaire hole-in-one levert Levy BMW van twee ton op

Cel­tics-ster Brown houdt dubbel gevoel over aan persoon­lijk record

9:07 De basketballers van Philadelphia 76ers hebben hun leidende positie in de oostelijke divisie van de Amerikaanse NBA verstevigd met een zege op Boston Celtics: 122-110. Joel Embiid was de topschutter bij de ‘Sixers’ met 38 punten. Hij pakte ook nog eens 11 rebounds. Het was de negende thuiszege voor de ploeg uit Philadelphia die de ranglijst aanvoert met 11 zeges tegen 5 nederlagen.