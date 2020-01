Spelen misgelopen: het afscheid van een generatie dreigt

Door Lisette van der Geest



,,O nee”, zegt aanvoerster Maret Balkestein beslist, terwijl ze een stukje terugdeinst. ,,Ik vind dit nu wel heel heftig. Daar wil ik echt nog geen antwoord op geven.” Verlies tegen Duitsland in de halve finale van het Olympisch Kwalificatie Toernooi in eigen huis, in Omnisport in Apeldoorn, brengt woede, frustratie, tranen en terneergeslagenheid, maar het werpt ook vragen op over de toekomst. Is dit een kantelpunt? Het einde van een generatie?



Jarenlang kwamen nagenoeg dezelfde Nederlandse volleybalsters in de zomermaanden samen. Moe, na een intensieve periode bij hun club, waar ze hun bestaan verdienen. Maar ook gretig, want niets zo mooi als succes met het Nederlands team. Waar spelen voor de club werk is, is trainen bij de nationale ploeg liefhebberij. Gevoed door ambitie, gepaard gaand met opofferingen.