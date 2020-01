Spetterend NBA-debuut Williamson (19) smaakt naar meer

Heel Amerika sprak gisteravond over het NBA-debuut van Zion Williamson. Het 19-jarige supertalent hielp de New Orleans Pelicans niet eens aan een zege, maar de klasse spatte er meteen van af.

Noem hem gerust een fenomeen. Pas 19 jaar, 198 centimeter groot en 129 kilo zwaar. En dan die naam, Zion Williamson. Simpelweg gemaakt voor de spotlights. Gisternacht schenen die dan eindelijk eens op hem in New Orleans, waar hij hersteld van in de seizoensvoorbereiding opgelopen knieblessure dan eindelijk zijn officiële debuut maakte in de NBA. En de vorig jaar als nummer 1 bij de jaarlijkse ‘draft’ gestrikte Williamson stelde niet teleur.

Anderhalf á twee maanden zou hij eruit zijn, maar de tiener sloot pas drie maanden na zijn knie-operatie aan in de competitie. Moeizaam kwam hij op gang in zijn eerste optreden voor de thuisfans van de Pelicans, maar in het vierde en laatste kwart kwam de nieuwste NBA-hype dan toch op stoom met een heerlijke serie van zeventien punten op rij. Dat hij kan dunken en bizar hoog kan springen, dat wist iedereen al vooraf. Maar vooral met vier driepunters op rij maakte Williamson gisteren indruk. De debutant kwam tot 22 punten, zeven rebounds en drie assists. Niet genoeg voor de zege tegen San Antonio Spurs, dat won met 117-121 toen Williamson de laatste vijf minuten weer naar de kant ging. De moeilijkste vijf minuten van zijn avond, bekende de debutant na afloop. ,,Op mijn leeftijd wil je alleen maar spelen. Op de bank dacht ik alleen maar aan de winst.”

Het is echter niet zo gek dat Pelicans-coach Alvin Gentry extreem voorzichtig omspringt met Williamson, volgens velen ‘het grootste NBA-talent sinds LeBron James’. Heel Amerika zag hoe hij vorig jaar februari als college-speler van Duke University ook al geblesseerd raakte aan zijn knie toen de zool onder zijn Nike-schoen vandaan scheurde. Oud-president Barrack Obama was er live getuige van en wenste de ‘outstanding man and player’ meteen na die wedstrijd via Twitter een voorspoedig herstel. Zo werd Williamson al ver voor zijn NBA-debuut een landelijke bekendheid, met miljoenen volgers op de sociale media. En zo kwam het dat hij bij zijn entree, na 44 wedstrijden langs de kant, in slechts achttien speelminuten al een publiekslieveling werd. Massaal bezongen als ‘MVP’.

Maar iedereen dat hij een kwestbaar lijf heeft. De discussie of hij niet een paar kilo te zwaar is, kent geen einde. En onder al die aandacht moet de tiener ook nog eens omgaan met de extreme verwachtingen rondom zijn spel. Maar waar hij zich als college-speler vooral manifesteerde als dunkende en springende sloopkogel was het hoopvol om te zien dat hij als NBA-speler juist nog veel veelzijdiger bleek. ,,Hij is meteen begonnen met te zijn wie iedereen denkt dat hij is”, was Spurs-coach Gregg Popovych na afloop complimenteus.