Sport vandaag: Champions League, WK handbal en Hockey World League

Curlingmannen starten kwalificatie voor Spelen met verlies

5 december De Nederlandse curlingmannen zijn het kwalificatietoernooi voor de Olympische Spelen gestart met een nederlaag. Het team van bondscoach Shari Leibbrandt was in Pilsen in Tsjechië in een spannende partij net wat minder sterk dan Italië 6-7.