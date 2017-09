Sport Vandaag: Jupiler League, Arsenal in actie en Bertens in China

Amerikaanse golfer Thomas schrijft 10 miljoen dollar bij met toernooiwinst

0:19 De Amerikaanse golfer Justin Thomas heeft de hoofdprijs van 10 miljoen dollar (circa 8,4 miljoen euro) in de FedExCup gewonnen. De 24-jarige golfer uit Louisville verzekerde zich in Atlanta van de eerste plaats in de lucratieve toernooiserie van de Amerikaanse tour PGA.