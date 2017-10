Sport vandaag: KNVB-beker, WTA Finals en Leeuwinnen op bezoek bij koning

Trefzekere Giannis slaat weer toe voor Milwaukee Bucks

24 oktober Met 32 punten was Giannis Antetokounmpo opnieuw de grote man bij Milwaukee Bucks dat Charlotte Hornets met 103-94 versloeg. De Griekse basketballer met Nigeriaanse roots kwam dit seizoen in alle vier tot dusverre gespeelde wedstrijden boven de 30 punten uit. Met een totaal van 147 punten onttroonde hij clublegende Kareem Abdul-Jabbar, die in 1972 in de eerste vier duels van het lange NBA-seizoen op 146 uitkwam.