Sport Vandaag: Premier League en tennis

GP van Japan Dovizioso wint spektakelstuk op kletsnat circuit

15 oktober De Italiaanse motorcoureur Andrea Dovizioso heeft de Grote Prijs van Japan in de MotoGP gewonnen. De 31-jarige coureur van Ducati troefde op het kletsnatte circuit van Motegi zijn Spaanse rivaal in de strijd om de wereldtitel, Marc Márquez, in de laatste ronde af. Dovizioso verkleinde zijn achterstand in het klassement daarmee tot elf punten, met nog drie grands prix te gaan.