Sport Vandaag: Selectie Oranje, Max in Sepang, Twentse derby

Plak Power 'Ideale invalster' Celeste Plak regeert op EK volleybal

28 september Celeste Plak is de enige speelster wier naam verbasterd is tot volleybalterm. Met ‘Plak Power’ maakte de invalster dit EK meermaals het verschil. Bovendien kent Plak, tijdens het clubseizoen actief in Italië, de tegenstander in de kwartfinale goed.