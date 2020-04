Sport zonder publiek, willen we dat? ‘Sport inspireert en vermaakt, zeker nu’

Van Vliet: ‘Amstel Gold Race zonder publiek niet te regelen’

De bierpompen zijn opgeborgen en de dranghekken blijven weg. Door de coronadreiging zit het publiek thuis, net als de 300 coureurs - mannen en vrouwen - die volgende week zondag aan de start zouden staan van de Amstel Gold Race. Koersdirecteur Leo van Vliet hoopt, misschien wel tegen beter weten in, dat de enige Nederlandse klassieker in het najaar nog verreden kan worden. Maar zonder publiek? Dat gaat niet lukken, voorspelt Van Vliet. ,,Het is simpelweg niet te regelen. Wij kunnen niet alle wegen afsluiten. Hoe moeten we dat in hemelsnaam doen?’', zegt Van Vliet over het 265 kilometer lange parkoers van de Amstel Gold Race, waarbij sommige wegen een aantal keren worden opgezocht. ,,Bij de Formule 1 kan ik me een wedstrijd zonder publiek nog voorstellen. Dat is op een afgesloten circuit, maar bij ons staan de mensen gewoon langs de weg. Dat zijn er elk jaar een paar honderdduizend. Het is zo druk dat we de route niet eens hoeven uit te pijlen, want de renners volgen gewoon de mensen. En dat zijn niet alleen bewoners langs de route, die in hun voortuin staan. De mensen kon komen overal vandaan, tot uit het uit buitenland. Sommigen komen hier al 25 jaar.’’