Sportbonden ondertekenen manifest voor meer diversiteit

Het gaat onder meer om het voetbal, hockey, schaatsen, gymnastiek, korfbal, tafeltennis, badminton en skiën. Voorzitter Marijke Fleuren van de Europese hockeyfederatie EHF, al jarenlang voorvechtster voor meer diversiteit in de sport, zette ook haar handtekening onder het manifest.

,,Het gezamenlijk opgestelde charter is een mooie volgende stap om toe te werken naar een inclusieve sport waar echt iédereen welkom is, wordt gewaardeerd en zich thuis voelt”, zegt Richard Kaper, manager sportparticipatie bij NOC*NSF. ,,Door ons hard te maken voor een diversiteitsbeleid kunnen we concreet aan de slag met een inclusieve sport en, hopelijk snel, resultaat boeken.”

De sportkoepel heeft een symposium over dit onderwerp georganiseerd, omdat uit onderzoeken blijkt dat mensen met een beperking, ouderen, mensen met een laag inkomen, de lhbti-gemeenschap en mensen met verschillende culturele achtergronden minder sporten en zich ook minder thuis voelen in de sport. Tijdens het symposium presenteerden diverse belangenorganisaties ook een vernieuwde richtlijn voor gender- en seksediversiteit, die bedoeld is om sportorganisaties te helpen bij het ontwikkelen van een omgeving waarin iedereen zich thuis voelt. In de richtlijn staan praktische tips en voorbeelden die sportbonden en verenigingen kunnen gebruiken om passend beleid te maken en de juiste ondersteuning te bieden.

,,De richtlijn richtte zich voorheen op transgenders in de sport, maar gender en sekse is veel breder dan dat”, zegt Kaper. “Om ook andere gender- en seksediverse personen te representeren, is de richtlijn aangepast.”