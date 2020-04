Sportclubs voelen pijn van gederfde barinkomsten: ‘Al 100 miljoen schade’

De inkomstenderving voor hockey- en voetbalclubs is het grootst. Die lopen gemiddeld 35.000 euro aan inkomsten mis in de periode van maart tot 1 juni, luidt de prognose van Twelve, die een steekproef deed onder 700 sportclubs met een eigen accommodatie en kantine. Voor tennisverenigingen is de klap extra hard als de jaarlijkse toernooien in juni niet kunnen doorgaan. Tijdens die toernooien verdienen tennisclubs soms meer dan een kwart van de jaarlijkse kantine-inkomsten in één week.

,,Uit de gesprekken die wij voeren met clubs door het hele land, blijkt dat de gevolgen van het coronavirus er echt in hakken", zegt directeur Pieter de Jong van Twelve. ,,Ondanks dat de meeste clubs eenmalig recht hebben op 4000 euro van de overheid, blijkt uit deze data dat ze de inkomstenderving onmogelijk op de korte termijn kunnen inhalen. Het is ook nog maar de vraag wat de mogelijkheden zijn voor sportkantines in een 1,5 metereconomie. Dit is permanente schade waarbij sportclubs alle hulp kunnen gebruiken die er is.”

Om sportverenigingen te helpen is het initiatief #helpjeclub opgestart, meldt Twelve. Met deze actie is het voor leden mogelijk om bartegoed te kopen, wat later in de kantine kan worden besteed. Zo krijgen clubs die nu gesloten zijn alsnog geld binnen om hun doorlopende rekeningen te betalen of alvast een buffer op te bouwen. Daarnaast is er ook het initiatief ‘Helpjecluppie’ waarbij sweaters besteld kunnen worden en de opbrengsten naar lokale sportclubs gaan.