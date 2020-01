Sportjaar 2020: Max crasht, Thibaut wint Tour en Mathieu wordt alvast gehuldigd

Volleybal­sters winnen ook laatste oefenduel met Duitsland

2 januari De Nederlandse volleybalsters hebben ook hun laatste oefenduel met Duitsland in winst omgezet. De ploeg van bondscoach Giovanni Caprara zegevierde in Kienbaum met 3-2. Oranje moest zich wel terugknokken van een achterstand, want de eerste set ging met 25-23 naar het gastland.