Sportkalender verder onder druk door vliegmaatregel Trump

Het tennis staat vermoedelijk voor de ingewikkeldste puzzel. Net als bijvoorbeeld de Formule 1 is het een reizend en mondiaal circus, alleen dan met wekelijks meerdere toernooien verspreid over diverse continenten. Het masters-toernooi van Indian Wells werd vorige week op het laatste moment geschrapt. Vanaf 23 maart staat het masterstoernooi in Miami gepland. In het onwaarschijnlijke geval dat het evenement doorgaat, kunnen Europese spelers alleen deelnemen als ze nu al in de Verenigde Staten zijn, vanaf het weekeinde komen ze het land niet meer in, of ze moeten een creatieve oplossing vinden door via een ander land te vliegen. Na Miami staan ATP- en WTA-toernooien gepland in Charleston, Houston, Marrakech en Bogota, voordat het volgende grote toernooi in Monte Carlo staat gepland. De meest voor de hand liggende oplossing, die mogelijk later vandaag bekrachtigd wordt, lijkt dan ook alle toernooien voor de komende 6 weken te schrappen. Novak Djokovic, lid van de spelersraad, wachtte officiële berichten niet af en vertrok snel vanuit Amerika richting Europa.