Sporttribunaal CAS schrapt dopingschorsing verspringer Lawson

Lawson hield altijd zijn onschuld vol en stelde dat de stof mogelijk door het eten van besmet rundvlees in zijn lichaam was geraakt.



Lawson zei het bewuste biefstukje te hebben gegeten in een restaurant in de Amerikaanse plaats Fayetteville. Bij een out-of-competition controle een dag later werd hij positief getest op het middel dat tot de anabole steroïden wordt gerekend. ,,Het panel van het CAS vindt het aannemelijk dat het middel op deze manier in zijn lichaam is geraakt", stelt het sporttribunaal. ,,Als gevolg daarvan is de straf geschrapt.”



Lawson (25) pakte zilver bij het verspringen op de WK atletiek van 2017.