Sportwereld verslagen door dood Bibian Mentel: ‘Bedankt voor al je inspiratie’

Esther Vergeer zal de maandag overleden paralympisch kampioene Bibian Mentel herinneren als een sterke, positieve en krachtige vrouw. ,,In alles wat ze deed, of het nou haar gezin was, de sport of goed doen voor anderen, altijd was ze supersterk”, zegt de voormalig rolstoeltennisster, die in 2018 als chef de mission getuige was van de kracht van Mentel tijdens de Paralympics in Pyeongchang. ,,Er was toen heel veel onzekerheid over hoe het met haar zou gaan en ze overtrof alle verwachtingen met twee keer goud.”