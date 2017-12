Springruiter Smolders sluit succesjaar in stijl af

Smolders sloot een succesvol 2017 in stijl af. Hij won onder meer als eerste Nederlander de Global Champions Tour, een reeks van lucratieve wedstrijden. ,,Bijna al mijn doelen voor 2017 heb ik bereikt en daarmee is het echt een ongelofelijk jaar geworden", jubelde de winnaar. ,,Zinius heeft mijn verwachtingen nog weer overtroffen. Hij liep steeds een beetje in de schaduw van mijn toppaarden Don en Emerald, maar nu die even rust hebben kreeg hij de kans zich te laten zien. Dat heeft hij echt fantastisch opgepakt. Ik wist dat hij goed was, maar hij overtreft zelfs mijn verwachtingen. Ik wilde winnen vandaag of verliezen, niet tweede worden. Na mij kwamen nog een paar hele snelle ruiters, maar toen ik de ring uitkwam wist ik wel al dat het moeilijk zou worden voor hen. Het is echt een super afsluiting van het jaar."