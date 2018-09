Springruiters Smolders en Houtzager stellen teleur

De Nederlandse springruiters Harrie Smolders en Marc Houtzager zijn in de eerste ronde van de finale bij de Wereldruiterspelen in Tryon uitgeschakeld. Beiden hadden een foutloze omloop nodig om zich te plaatsen voor de tweede ronde. Het Oranje-duo stelde echter teleur.

Houtzager eindigde zijn rondje op Sterrehof's Calimero met acht strafpunten. Daarmee belandde hij op de achttiende plek. Smolders, de nummer één van de wereldranglijst, sloot met Don VHP af met zestien strafpunten. Hij kwam daarmee op de 23e plaats uit.

,,Het kaarsje was uit bij mijn paard'', liet Smolders weten. ,,De warmte zit in zijn lijf, we voelden dat al een beetje in de tweede ronde van de landenwedstrijd. Toen moest ik hem als het ware al een beetje ronddragen. Hij heeft niet genoeg kunnen herstellen op de rustdag, vandaag kon hij gewoon niet meer dan dit, de energie was er niet meer. Natuurlijk zijn we teleurgesteld maar de omstandigheden bleken gewoon te zwaar. Dan moet je ook realistisch zijn en kun je het paard niets verwijten.''

De eerste twaalf combinaties komen uit in de tweede ronde van de finale, later op zondag. De Duitse Simone Blum gaat met DSP Alice nog altijd aan kop.

De Nederlandse ploeg was vrijdag in de landenwedstrijd als titelverdediger op de vijfde plaats geëindigd. Die klassering was nog wel voldoende voor een olympisch ticket. Smolders (als veertiende) en Houtzager (als zestiende) kwalificeerden zich voor de finale van het individuele toernooi. Jur Vrieling (55e) en Frank Schuttert (62e) mochten zondag niet meer terugkomen in de Amerikaanse piste.