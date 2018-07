Sprintsensatie Lyles ontevreden over supertijd op 200 meter

Het was een evenaring van de beste tijd van dit jaar. Lyles liep in mei ook al zo hard in Eugene. Op de 100 meter is de Amerikaan eveneens de snelste van dit jaar met 9,88.

Alleen de Jamaicaanse sprinters Usain Bolt (wereldrecordhouder met 19,19) en Yohan Blake en de Amerikaan Michael Johnson waren ooit sneller dan opkomende ster Lyles, die na zijn race in Lausanne zelfs teleurgesteld was over zijn tijd. ,,Ik wilde veel sneller en de beste jaartijd op alleen mijn naam hebben'', zei Lyles, die de 19,69 nog moet delen met de Zuid-Afrikaan Clarence Munyai, die in maart van dit jaar diezelfde tijd noteerde. ,,Maar het gaat me dit jaar zeker lukken onder die tijd te duiken. Ik heb 19,4 al een tijdje in mijn hoofd zitten.''