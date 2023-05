Stephen Curry loodst Warriors met NBA-record naar clash met Lakers van LeBron James

Met videoDe play-offs in de NBA krijgen een clash waar alle basketballiefhebbers zich op hebben verheugd: het duel tussen de Golden State Warriors van Stephen Curry (35) en de Los Angeles Lakers van LeBron James (38). De Warriors wonnen zondagavond met 120-100 van Sacramento Kings dankzij vijftig punten van Curry, een NBA-record in Game 7.

Van 2015 tot en met 2018 stonden Curry en James tegenover elkaar in de NBA Finals. Drie keer won Curry met de Warriors, in 2016 loodste James zijn Cleveland Cavaliers naar de zege in Game 7. Curry won vorig jaar net als Klay Thompson en Draymond Green zijn vierde NBA-titel. Ook LeBron staat op vier NBA-titels, want in 2012 en 2013 (met Miami Heat) en 2020 (met LA Lakers) kroonde de zelfbenoemde King James zich ook al tot de beste in de Amerikaanse basketbalcompetitie.



Gezien hun leeftijd zullen er voor Curry en James niet veel kansen meer komen op NBA-titels. Het record van Bill Russell (elf keer kampioen met Boston Celtics) is onmogelijk, maar op gelijke hoogte komen met NBA-legendes als Kobe Bryant, Magic Johnson, Dennis Rodman en Steve Kerr (sinds 2014 coach van de Warriors) met hun vijfde titel zou al heel fraai zijn. Michael Jordan en Scottie Pippen werden zes keer kampioen met Chicago Bulls.

Los Angeles Lakers bereikte in de nacht van vrijdag op zaterdag al de halve finales in de Western Conference van de NBA, nadat Memphis Grizzlies in Game 6 met liefst 125-85 opzij werd gezet in Los Angeles. De andere halve finale in het westen van de Verenigde Staten gaat tussen Phoenix Suns en Denver Nuggets.

De enige confrontatie in de eerste ronde van de play-offs die tot een Game 7 ging was het duel tussen Golden State Warriors en Sacramento Kings, nadat de Kings een 2-0 voorsprong namen met thuiszeges op 15 en 17 april. De Warriors won daarna de beide thuisduels, waarna in Game 5 en Game 6 de uitploeg beide keren won. De beslissing moest daarmee vallen in Game 7 in het Golden 1 Center in Sacramento.

De Sacramento Kings stonden halverwege met 58-56 voor, nadat het verschil in de eerste twee kwarten nooit meer dan zes punten was. In het derde en vierde kwart viel de wedstrijd de kant op van de ervaren Warriors, die zich niet gewonnen gaven tegen de jonge en energieke ploeg uit Sacramento. Het thuispubliek werd langzaam stil gespeeld en uiteindelijk wonnen de Warriors met twintig punten verschil.

Programma halve finales Western Conference

Woensdag 04.00 uur: Game 1 in Chase Center in San Francisco

Vrijdag 03.00 uur: Game 2 in Chase Center in San Francisco

Zondag 02.30 uur: Game 3 in Crypto.com Arena in Los Angeles

Volgende week dinsdag 04.00 uur: Game 4 in Crypto.com Arena in Los Angeles

10, 12 en 14 mei: mogelijke Games 5, 6 en 7, met de middelste in Los Angeles

Record voor Stephen Curry

Stephen Curry speelde 38 van de 48 minuten. Hij was naast zijn vijftig punten ook nog goed voor acht rebounds en zes assists. Nog nooit maakte een speler zoveel punten in een Game 7 in de play-offs in de NBA. Hij overtrof de 48 punten van Kevin Durant in Game 7 tussen de Brooklyn Nets en Milwaukee Bucks in de halve finales in 2021.

Qua scores kwamen zijn teamgenoten Andrew Wiggins (17 punten) en Klay Thompson (16 punten) niet eens in de buurt van Curry. Kevin Looney was belangrijk voor de Warriors met liefst 21 rebounds. Domantas Sabonis was met 22 punten, acht rebounds en zeven assists de belangrijkste man bij Sacramento.

Curry staat met 3806 punten nu dertiende op de NBA-ranglijst als het gaat om punten in de play-offs, tussen Boston Celtics-legendes John Havlicek en Larry Bird in. De ranglijst wordt aangevoerd door LeBron James met liefst 7764 punten, flink meer dan nummer twee Michael Jordan met 5987 punten in de play-offs.

