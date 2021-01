Stoch wint voor derde keer Vierschansentournee

Kamil Stoch heeft voor de derde keer in zijn loopbaan de Vierschansentournee op zijn naam geschreven. De 33-jarige Pool won na de zege in de derde wedstrijd in Innsbruck ook de afsluitende wedstrijd in het Oostenrijkse Bischofshofen.

Stoch begon aan de vierde wedstrijd met 809,9 punten. Dat was een ruime voorsprong op zijn landgenoot Dawid Kubacki die 794,7 punten had en de Noor Halvor Egner Granerud (789,3).

In de eerste omloop in Bischofshofen zette Stoch al de beste sprong neer met 139 meter, net voor de Duitser Karl Geiger die tot 138 meter kwam. In de tweede omloop sprong de Pool opnieuw het verst met 140 meter. Met een puntentotaal van 300,7 bleef hij de Noor Marius Lindvik (280,4) en Geiger (277,3) ruim voor.

Stoch kwam tot een totaal van 1110,6 punten. In het eindklassement van het toernooi werd Geiger, die de eerste wedstrijd in Oberstdorf had gewonnen tweede voor Kubacki, die de beste was bij het nieuwsjaarsspringen in Garmisch-Partenkirchen.

Stoch won de Vierschansentournee eerder in 2017 en 2018. Tijdens zijn tweede zege in 2018 won de drievoudig olympisch kampioen alle vier de wedstrijden.

,,Alles ging goed. Ik had goede sprongen vandaag en ik heb ervan genoten”, zei Stoch. ,,Het is een prijs voor het hele team, want iedereen van ons team heeft het goed gedaan. Ik ben het team dan ook dankbaar.” De Poolse skispringer werd via Twitter gefeliciteerd door de Poolse president Andrzej Duda. ,,Een mooie triomf in fraaie stijl. We bedanken je uit het hart voor deze mooie momenten van vreugde in deze zware tijden.”

Het leek er nog even op dat de Polen helemaal niet in aanmerking kwamen voor de eindzege in de Vierschansentournee. Vlak voor de openingswedstrijd in Oberstdorf had een Poolse skispringer positief getest op het coronavirus en mochten de andere skispringers aanvankelijk niet deelnemen. Na een tweede test waarbij alle andere Polen negatief waren, kregen ze toch toestemming te starten.

