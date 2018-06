Stokoude nationale records steeds zeldzamer

Door Pim Bijl



Dafne Schippers sprintte sneller dan Nelli Cooman. Sifan Hassan dook op de middenlangeafstanden onder de tijden van Elly van Hulst. Abdi Nageeye verbeterde de tijd van Gerard Nijboer op de marathon. De aanwas van atleten uit de Nederlandse Antillen dit decennium – met de op Curaçao geboren Churandy Martina als uithangbord - zorgde ook voor een serie nieuwe records op de korte nummers. En nu was het de beurt aan Nadine Visser. De pas 23-jarige rijzende ster liep in drie maanden twee stokoude nationale records van Marjan Olyslager uit de boeken. In maart op de 60 meter horden indoor en afgelopen zondag de 100 meter horden in de buitenlucht.

Het maakt het lijstje met stokoude nationale records in de atletiek opnieuw korter. In de disciplines die veel worden beoefend is het oudst overgebleven record dat van Harry Schulting op de 400 meter horden. Hij liep op 12 september 1979 naar 48,44 en wacht sindsdien op een natuurlijke opvolger. Verder springen de records van discuswerper Erik de Bruin (68,12 meter in 1991) en 800 meter-loopster Ellen van Langen (1,55,54 op de Olympische Spelen van 1992 in Barcelona) in het oog.

Als we kijken naar de huidige lichting zou Sifan Hassan bij een forse progressie wellicht het record van Van Langen kunnen aanvallen. Maar haar persoonlijke record staat momenteel op 1.56,81, dus dan heeft ze nog een fikse stap te zetten in haar snelheid. Verder staan nog een aantal nationale records op incourante nummers al geruime tijd in de boeken. Zoals de 4x200 meter estafette bij de vrouwen uit 1968 of het uurrecord van Jos Hermens uit 1976, maar dat zijn onderdelen die minder gangbaar zijn.

Indoor valt op dat de nationale records in het verspringen veruit het langst geleden zijn neergezet. Bij de vrouwen is Edine van Heezik met een sprong van 6,63 meter in 1987 de lijstaanvoerder. Bij de mannen is het Emiel Mellaard in 1989 met 8,29 meter. Op de 60 meter was de sprint van Nelli Cooman in 1986 in Madrid decennialang ongenaakbaar. Haar opvolgster Dafne Schippers zette in 2016 exact dezelfde tijd neer. Met 7,00 seconden delen zij nu het nationale record. Het zou kunnen dat Schippers ooit nog onder die barrière duikt, maar in een serie indoorwedstrijden begint dit jaar toonde de atletiekster geen verbetering op het ultrakorte onderdeel.