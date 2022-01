Stoppen of doorgaan? Sanne en Lieke Wevers onder voorbehoud in nationale turnselectie

Een uitspraak van het Instituut Sportrechtspraak (ISR) is er nog steeds niet, maar Wevers is sinds 31 december niet meer in dienst van de gymnastiekbond. Zijn 30-jarige dochters zijn dus op papier lid van de selectie, die door vertrekkend bondscoach Bram van Bokhoven is samengesteld. Op de lijst prijken ook turnsters als Elze Geurts, Vera van Pol, Eythora Thorsdottir, Sanna Veerman, Naomi Visser en Tisha Volleman.

Thorsdottir en Van Pol waren net als de Wevers-zussen actief op de Spelen van Tokio. Van Thorsdottir is ook nog niet bekend of ze haar turnloopbaan voortzet. ,,Ik heb haar in ieder geval al in de trainingszaal gezien”, meldde Van Bokhoven. ,,Ze heeft volgens mij de intentie om door te gaan.” De Brabander neemt zelf eind deze maand afscheid van de KNGU. Hij wordt prestatiemanager bij NOC*NSF. Een opvolger is nog niet benoemd.