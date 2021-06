Strijd om olympisch ticket: ook derde bezwaar judoka Polling afgewezen

Het bezwaar van Kim Polling (30) tegen de keuze van de selectiecommissie van Judo Bond Nederland (JBN) om Sanne van Dijke aan te wijzen voor de Olympische Spelen, is ongegrond verklaard. ,,Dat betekent dat ik definitief niet zal deelnemen aan de Spelen in Tokio. Ik ben daarover enorm teleurgesteld.”

Door Lisette van der Geest

Vandaag maakte het bondsbestuur van JBN bekend dat zij onvoldoende gronden zien om de voordracht te herzien. Polling stelde vooraf antwoorden te willen op haar vragen over de keuze van de selectiecommissie, in plaats van ‘een juridische reactie’. Na eerder in bezwaar te zijn gegaan bij de selectiecommissie en de bezwaarcommissie had Polling eerder deze week het bondsbestuur aangeschreven.

Quote Net als op de mat, heb ik er alles aan gedaan, en kan ik mezelf recht aankijken in de spiegel Kim Polling

In een reactie laat Polling vanavond weten naast teleurgesteld ook verbijsterd te zijn. ,,Over de tenenkrommende reactie die ik vandaag heb ontvangen en het verloop van de bezwaarprocedure. In de drie instanties zijn de olympische coaches, wiens input doorslaggevend is geweest bij de beslissing, niet bevraagd. In geen enkele van die drie stappen is de zaak dus inhoudelijk opnieuw bekeken”, stelt zij.

In de klasse tot 70 kilogram, waarin Polling en Van Dijke uitkomen, mag in tegenstelling tot andere grote mondiale toernooien slechts één judoka naar de Spelen, die deze zomer in Tokio worden gehouden. Van Dijke en Polling behoren allebei tot de wereldtop. Kiezen tussen beide judoka’s werd door Tjaart Kloosterboer, voorzitter van de selectiecommissie en directeur topsport bij JBN als ‘uiterst moeilijk’ ervaren. ,,Zeg maar gerust ondoenlijk.” Uiteindelijk zag de commissie een lichte voorsprong voor Van Dijke, een voorsprong die Polling de afgelopen weken betwijfelde.



Polling, nu: ,,Ik ben toch blij dat ik de tijd en energie in dit bezwaar heb gestoken. Net als op de mat, heb ik er alles aan gedaan, en kan ik mezelf recht aankijken in de spiegel. Ik hoop dat dat voor alle betrokkenen geldt. De komende tijd zal ik gebruiken om dit te verwerken en de batterij op te laden om daarna weer snel medailles te winnen.”

