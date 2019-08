Stubbe en Van Iersel naar kwartfinales op EK

Varenhorst en Van de Velde naar achtste finales op het EK

13:15 Christiaan Varenhorst en Steven van de Velde hebben zich op het EK beachvolleybal in Rusland verzekerd van een plek in de achtste finales. In de tussenronde hadden ze weinig problemen met de Zwitserse combinatie Beeler/Krattiger. Het werd 21-15 21-13.